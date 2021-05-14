«Волгоградский планетарий» приглашает жителей и гостей города присоединиться к Ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев», которая будет проходить 15 мая. В этот день планетарий проведет несколько сеансов полнокупольной мультимедийной программы, а также вечерние наблюдения за Луной.

По данным пресс-службы планетария, в 19:30 программу мероприятий откроет премьерный показ новой научно-познавательной полнокупольной мультимедийной программы «Вселенная: от мифов до наших дней». Это первая программа-гибрид, совмещающая в себе элементы классической познавательной лекции и эффекты полнокупольной проекционной установки.

Благодаря лекции, посетителям Звездного дома предоставится возможность познакомиться с созвездиями, которые видны на небе Волгограда, узнать, с какими мифами Древней Греции связаны их названия, получить ответ на вопрос из чего состоит Вселенная в современном представлении?

Полнокупольное изображение поможет совершить увлекательное путешествие по Солнечной системе, побывать на Луне и Марсе, пролететь пояс астероидов, взглянуть со стороны на наш звездный остров – галактику Млечный Путь, узнать о разнообразии звездных систем, из которых состоит Вселенная.

Повторный прокат мультимедийной программы «Вселенная: от мифов до наших дней» состоится также и в 21:00.

Стоимость:

— детский 200 рублей

взрослый 300 рублей

Запись не требуется. Количество мест ограничено.

В 20:30 и в 22:00 при условии ясной погоды, пройдут вечерние наблюдения. В телескоп обсерватории видны, помимо кратеров и морей, горы и холмы, трещины и долины спутницы Земли — Луны. Желающие с помощью лектора смогут сделать фотографии Луны через телескоп с помощью камеры электронного устройства, а также фотографических камер со съемным объективом.

Стоимость:

— детский 250 рублей

— взрослый 500 рублей

Запись по телефону: 24-18-72

Количество мест ограничено.