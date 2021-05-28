Уже в эти выходные в Волгограде будет проходить традиционное спортивное соревнование легкоатлетов — забег «Волгоградский марафон». В этом году он состоится в 34-й раз. Участниками забега станут около 1500 спортсменов из 15 регионов России.

Как сообщает городская администрация, мероприятия рассчитано на два дня, 29 и 30 мая. В первый день состоится детский забег «Мой первый километр», в котором смогут принять участие юные легкоатлеты в возрасте до 12 лет. Старт будет дан в 15:00 на Рокадной дороге напротив памятника речникам Волжского бассейна – пожарного парохода «Гаситель».

30 мая в 9:00 на старт выйдут взрослые любители бега. В программе соревнований предусмотрены различные дистанции для спортсменов с разным уровнем подготовки: 5 000 метров — для новичков, а также 10 000 м и 42 195 м – для мастеров своего дела.

В этот же день в рамках спортивного праздника состоятся соревнования на Кубок России по полумарафону «За Бег». Мероприятие объединит бегунов в 85 регионах страны, для которых в 9:00 будет дан синхронный старт. Спортсменам предстоит преодолеть 21 097 м.

Стать участником «Волгоградского марафона» может каждый желающий, уверенный в своих силах и имеющий допуск врача. 29 мая зарегистрироваться можно будет на месте проведения марафона – в стартово-финишном городке возле интерактивного музея «Россия – моя история».