Для удобства горожан в период длинных майских выходных городские электрички будут курсировать по расписанию выходного дня. Как сообщает пресс-служба ОАО «РЖД», движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию выходного дня.

При этом для удовлетворения спроса на перевозки 3, 4, 6, 7 и 10 мая назначены дополнительные городские электрички:

— № 6201 Тракторная Пассажирская – Канальная отправлением со ст. Тракторная Пассажирская в 5:28, прибытием на ст. Канальная в 7:17;

— № 6204 Канальная – Волгоград-1 отправлением со ст. Канальная в 12:52, прибытием на ст. Волгоград-1 в 14:15.

Также обращаем внимание пассажиров, что на один день, 7 мая, из графика будут выведены пригородные поезда, курсирующие по маршруту Волгоград-1 — Ложки и обратно.

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.