Перед профильными ведомствами были поставлены задачи по усилению мер безопасности во всех учреждениях сферы образования, а также по подготовке к «Последнему звонку», проведению итоговой аттестации учащихся и организации торжественных мероприятий для вручения выпускникам школьных аттестатов.

Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании: «До завершения учебного года остаётся совсем немного времени. В конце мая во всех школах прозвенит «Последний звонок». В этом году планируем его проведение в очном формате, конечно, с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических норм и требований».

«В этой связи поручаю своим заместителям, совместно с руководителями территориальных управлений профильных федеральных органов власти, с главами муниципальных образований:

— обеспечить организованное окончание учебного года в соответствии с календарным учебным графиком;

— организовать в единый день 22 мая текущего года проведение торжественных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, для выпускников 9-х и 11-х классов, с учётом безусловного обеспечения комплексной безопасности всех участников мероприятий;

— обеспечить широкое информирование учителей, выпускников и их родителей об особенностях государственной итоговой аттестации текущего года;

— продолжить подготовку необходимого аудиторного фонда, технических средств для проведения государственной итоговой аттестации;

— провести плановые и дополнительные методические занятия с администраторами и учителями, занятыми в проведении государственной итоговой аттестации учащихся;

— обеспечить в установленные сроки проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования с учётом безусловного соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических правил;

— проработать с оперативным штабом и представить предложения по срокам и формату проведения торжественных мероприятий для вручения выпускникам школ аттестатов об образовании;

— завершить работу по подготовке детской летней оздоровительной компании на территории Волгоградской области с учетом требований комплексной безопасности».

Кроме того, глава региона особо акцентировал внимание на необходимости усиления контроля за соблюдением мер безопасности во всех учреждениях сферы образования Волгоградской области: как в текущей работе, так и при проведении экзаменов, «Последних звонков» и иных мероприятий.