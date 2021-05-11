13 мая в рамках празднования 800-летия со дня рождения государственного деятеля и полководца Святого Благоверного князя Александра Невского в Мемориально-историческом музее откроется выставка «За труды и Отечество» – орден Александра Невского». Выставка подготовлена сотрудниками музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Сталинградская битва», проект повествует об истории учреждения ордена в 1725 году, о его включении в 1942 году в государственную наградную систему СССР, а в 2010 году – Российской Федерации. Значимую часть экспозиции составят материалы о кавалерах ордена Александра Невского, принимавших участие в битве на Волге. Посетители смогут увидеть их фотографии, документы, личные вещи, образцы вооружения.

Отдельный раздел выставки посвящен увековечиванию памяти князя Александра Невского в нашем городе.

В экспозиции представлены предметы из фондов Музея-заповедника, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки им. Горького, собраний частных коллекционеров.

Работа выставки продлится до 29 декабря 2021 года.