В лесных массивах региона на время майских праздников были усилены мероприятия по профилактике пожаров. Наблюдение за пожарной опасностью проводится с помощью информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз, автоматического комплекса раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель», а также посредством регулярного патрулирования лесными инспекторами и использования 29 наблюдательных пунктов. Для отслеживания лесопожарной обстановки в круглосуточном режиме организована работа региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Волгоградской области.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с 1 апреля на территории региона был объявлен пожароопасный сезон. Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры, бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы в непредусмотренных для этого местах, выжигать хворост, лесную подстилку и сухую траву. При охоте запрещается использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов. Помимо этого, нельзя заливать топливо в бак при работающем двигателе, использовать машины с неисправной выхлопной системой, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин.

За нарушения правил пожарной безопасности предусматривается административная ответственность: для граждан это штраф в размере от одной тысячи пятисот до четырех тысяч рублей. При объявлении особого противопожарного режима эти нарушения будут караться штрафом в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области призывает жителей региона при обнаружении лесных пожаров незамедлительно сообщать об этом по единому федеральному номеру лесного хозяйства: 8-800-100-94-00, в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по телефону 8(8442) 30-89-89 или на Единый номер службы спасения 112.