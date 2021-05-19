Уже на этой неделе 21 мая в 18:30 на Зелёной сцене «Комсомольского сада» стартует летний сезон проекта «ВСЛУХ» (проект Волгоградской областной библиотеки для молодежи).

Как сообщают организаторы, на сцене «на пеньках» перед гостями будут выступать: Пайвин, Борн, Глуховский, Дугина, Хмызов-Ченцов, Ващенко, Полетаева, Тутаева, Смелянская, Орёл, Николаев, Кафтанов, Мовей, Евсеева, Кулакова, Сорокина, Бигишанова, Фимина, Манченко и др.

Волгоградцев приглашают послушать стихи и песни волгоградских поэтов и музыкантов. Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.