Накануне Дня Победы в парке «Комсомольский сад» состоится праздничный детский концерт-марафон «Солдатский привал» с участием призеров и лауреатов 26 Международного конкурса детского творчества «Маленькие звездочки!», подготовленный талантливыми детьми, воспитанниками Волгоградской региональной общественной детской организации «Созвездие талантов».

По данным организаторов, 8 мая в районе высокой Зелёной сцены прозвучат песни военных лет, песни добра и песни мира. Их споют воспитанники ансамбля «Веселые нотки», Городищенского ДЮЦа, Волгоградских вокальных студий и школ.

В этот же день будет проходить конкурс рисунков на асфальте «Окна Победы» и фотосессия «Портрет с ветераном».

Начало мероприятий в 17:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.