1 июня на площадках парка «Комсомольский сад» будет проходить фестиваль талантов Особенных детей в рамках проекта «Красочный мир детей», финансируемый фондом президентских грантов, направленный на реализацию творческих способностей детей с инвалидностью и ограниченными возможностями. Инклюзивная площадка фестиваля покажет всем, что мир Особенных детей может быть красочным и неповторимым.

Как сообщают организаторы, подобный фестиваль будет проходить впервые. Начиная с 12:00 на сцене выступят творческие и по-своему талантливые дети от 5 до 14 дет. Участники представят свои номера — песни, танцы, стихи, игру на музыкальных инструментах.

Кроме того, на площадке Комсомольского сада будет размещена выставка детских книг, организованы литературных викторины, творческие мастер-классы, конкурсы рисунков на асфальте. Участникам и гостям инклюзивного фестиваля будут вручены подарки, всем, принявшим в нём участие, без исключения.

Организатор фестиваля талантов Особенных детей — Волгоградская региональная общественная организация «Здоровые Люди — Сильная Нация».

Гости фестиваля: вокальный и хореографический коллектив МОУ ДЮЦ Волгограда, творческие коллективы ВООО «Федерация черлидинга Волгоградской области».

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.