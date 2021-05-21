В эти выходные в парке «Комсомольский сад» будет проходить большой шахматный фестиваль «Всей семьей за одной игрой».

Как сообщают организаторы, для участников предусмотрены сеансы одновременной игры, блиц-турниры и быстрые шахматы. Мероприятия организовано совместно с комитетом по делам территориальных образований, администрацией Центрального района и МАУ «Центр спорта и культуры».

Гостей ждут 23 мая с 15:00 и до 20:00. В этот день по всему парку будут разыгрываться сицилианские защиты, испанские партии да королевские гамбиты.

По всему парку будут развешаны шахматные задачки, которые можно будет решать как в одиночку, так и совместным мозговым штурмом.

Сеанс одновременной игры проведут уже вполне состоявшиеся мастера ладьи и ферзя, а оппонировать им сможет любой, пришедший в этот день в парк.

Тут же можно будет сыграть в большие шахматы, ростом с человека. А ещё будет проведен блиц-турнир с призами и поздравлениями победителям.

Этот фестиваль предназначен не только для мастеров шахматной доски, но и совсем новичкам будет чем заняться.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.