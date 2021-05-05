5 мая в парке «Комсомольский сад» пройдёт первое из череды мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, а именно – тематический концерт-марафон СТЭ (Студенческого театра эстрады) «ГОРХОЗ» под управлением Виктора Сеимова.

Как сообщают организаторы, концерт состоится вечером 5 мая начало в 17:00, а закончится праздничная музыкальная программа театра «Вальсом Победы», где станцевать этот танец пригласят всех собравшихся у Зелёной сцены. И посвящен этот вальс будет подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне. Вальс, который символизирует окончание войны.

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