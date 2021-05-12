В ближайшую субботу в парке «Комсомольский сад» будет проходить VI-й фестиваль «Извините, Вы не видели Лосева?». Профессиональные художники и любители выйдут на улицы трех городов – Волгограда, Волжского и Горячего Ключа, чтобы создавать произведения искусства, посвященные людям и окружающему их миру, развивая традицию, заложенную советским импрессионистом Виктором Лосевым.

Основная фестивальная площадка будет работать в Комсомольском саду. Лейтмотивом фестиваля станет искусство дружить.

Искусство дружить – дань памяти двум неразлучным друзьям и великим художникам, недавно оставившим наш – Петру Зверховскому (1942 – 2020) и Глебу Вяткину (1934 – 2021), хотя можно рассматривать его и как большой перфоманс, посвященный дружбе творческих людей.

Участников и гостей фестиваля ждёт очень насыщенная программа: пленэры, в том числе и для гостей фестиваля, концерты известных в Волгограде музыкальных групп, конкурс рисунков, скетч-экскурсии, квесты, мастер-классы, мандала-терапия, арт-медитация, выставки, перфомансы, танцевальный опен-эйр, кино под звёздами и много-много ещё чего интересного.

Предварительная программа по ссылке.

Выставки картин будут открыты раньше, а основные мероприятия начнутся 15 мая с 15:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.