В парке «Комсомольский сад» стартует сезон «Кино под звездами». Уже в этот четверг 20 мая состоятся первые показы.

Как сообщают организаторы, в этот день гости смогут увидеть фильм «Терминал» с Томом Хэнксом, а также поучаствовать в конкурсах и викторинах. Помимо этого перед зрителями выступит музыкант, композитор, дипломант фестиваля «Голос Волгограда», прекрасная Наиля Низаева.

Мероприятие состоится 20 мая, начало в 19:30. Вход свободный.

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