В экспозиции выставки «Культурный Волгоград» будут представлены документы и фотографии, посвященные развитию театрального искусства и кинофикации в Царицыне–Сталинграде–Волгограде. Выставка откроется 22 мая в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького.
Как сообщают в пресс-службе библиотеки, представленные материалы помогут проследить историю становления и развития волгоградского театра с момента начала регулярных театральных представлений в Царицыне и до настоящего времени.
Гости выставки смогут узнать о состоянии кинообслуживания населения Сталинградской области, о съёмках фильма «Сталинградская битва» и «Они сражались за Родину» на территории города, о Международном фестивале антифашистских фильмов в Волгограде в мае 1975 года, а также список фильмов, которые демонстрировались в кинотеатрах Сталинграда~Волгограда.
Возрастное ограничение: 12+
Выставка документов и фотографий «Культурный Волгоград» будет экспонироваться до 30 июня 2021 года в режиме работы Библиотеки.
Всех ждут в Библиотеке по адресу: ул. Мира, 15
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