В Дзержинском районе открылось движение по новой кольцевой развязке на пересечении ул. Землячки и проезда Дорожников, где завершен очередной этап реконструкции. Уже в первые часы работы подтвердилась эффективность проведенной модернизации – пропускная способность перекрестка значительно увеличилась.

Как сообщает городская администрация, сейчас на развязке ведется обустройство направляющих разделительных островков между полосами движения транспорта. На завершающем этапе на покрытие по всей площади развязки будет нанесена разметка.

Также специалисты МБУ «Северное» приступили к следующему этапу — обновлению линии наружного освещения. Одновременно сотрудники прокладывают пешеходную дорожку со стороны ул. Шекснинской и ведут подготовку площадки для замены остановочного павильона.