В Волгограде появится ещё один современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Располагаться новый ФОК будет в Дзержинском районе, где подрядная организация уже ведет монтаж металлического каркаса для здания. Современный физкультурно-оздоровительный комплекс будет рассчитан на единовременное пребывание более 200 человек.

Как сообщает областная администрация, на данный момент рабочие уже завершили устройство монолитных железобетонных фундаментов, выполнена гидроизоляция, проводится монтаж металлического каркаса сооружения: установлены 24 из 42 запланированных колонн.

Напомним, в здании ФОКа на улице Расула Гамзатова разместят универсальный игровой зал для проведения занятий по бадминтону, баскетболу, волейболу и теннису. При этом функционал зала позволит тренироваться здесь жителям с ограниченными возможностями здоровья. На втором этаже оборудуют тренажерный зал, а также студию для аэробики и общей физической подготовки.