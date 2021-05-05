В рамках празднования Дня Победы ТРЦ «Акварель» проведет праздничные мероприятий. Гостей ждут уютные фотозоны и душевная музыка.

По данным пресс-службы торгового центра, 9 мая с 13:00 до 16:00 все желающие смогут сфотографироваться в уютной фотозоне «Майская сирень» в центральном атриуме.

Также на мероприятии будет работать профессиональный фотограф, который сделает для вас чудесные снимки. Фотоотчёт будет опубликован в группах «Акварели» в соцсетях.

С 13:00 до 15:30 центральный атриум заполнит музыка! Волгоградский академический симфонический оркестр сыграет песни и вальсы военных лет, а также всеми любимые композиции из советских и российских фильмов.

Важно! Мероприятие пройдет в формате «фоновая атмосфера» без посадочных мест, согласно требованиям, действующим на территории Волгограда и области.