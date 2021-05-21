Юных волгоградцев приглашают на «Урок старинного письма», который пройдет в музее-заповеднике «Старая Сарепта» и приурочен ко Дню славянской письменности.

Как сообщает пресс-служба музея, мероприятие будет проходить 23 мая в 11:00. В этот день музей-заповедник «Старая Сарепта» проведет интерактивную программу «Урок старинного письма», которая будет проходить в немецкой библиотеке.

Во время программы юные посетители узнают, как проходило обучение в поселении Сарепта, познакомятся со старинными учебниками и научатся писать чернилами с помощью гусиных и стальных перьев.

Обязательная запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.