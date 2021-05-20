Дача! Радующая глаз зелень, тепло бани, запах мяса на углях и непередаваемое чувство бесконечного лета. Если раньше дача была местом, куда приезжали, чтобы, в первую очередь, чтобы копать или сажать, то сегодня дача становится местом, где получаешь энергию для чего-то нового в своей жизни. Мы собрали 5 актуальных трендов, которых, возможно, не хватает для полного дачного счастья.

Сделать дачу как в передаче «Фазенда»

Если вы еще не сделали мебель из паллет, ни разу не слышали о понятии «вертикальный сад» и не повесили гамак на своем дачном участке, тогда мы идем к вам. На самом деле, интересных идей по благоустройству много – нужно только задать вопрос поисковику.

Например, за ландшафтный дизайн отвечает канал «Индизайн», а классные идеи в стиле «очумелых ручек» ждут вас в блоге «Бери и делай». Youtube (18+) покажет пошаговую инструкцию, а Pinterest (6+) поможет вдохновиться идеями для декора. Главное – загореться идеей и запастить быстрым мобильным интернетом.

Смотреть кино по открытым небом





Устроить киносеанс под открытым небом – это ли не мечта истинного дачного романтика! А при наличии проектора воплотить мечту в жизнь не составит труда. Экраном может выступать простыня, натянутая между деревьев, или белая стена. Для создания нужной атмосферы можно развесить гирлянды, расставить ночники, обложиться подушками, пуфиками, приготовить еду и напитки. Можно даже позвать соседей и заодно поразить их вашей задумкой! Важным и нужным дополнением к вечеру станут средства от москитов.

Не забудьте скачать на флешку желаемый фильм! Если же флешка с нужным фильмом осталась в городе, или в последний момент вы изменили решение, что посмотреть этим вечером, то и тут вам пригодится скоростной мобильный интернет.

Позаботиться о будущем своего участка

Среди дачников набирает популярность тренд на посадку вечнозеленых растений, которые будут радовать глаз в течение года. Растения не сбрасывают листья и иголки разом, а делают это постепенно, поэтому не теряют презентабельный вид. К тому же, они неприхотливы в уходе: меньше хлопот – больше времени на семью и друзей!

Посадить можжевельник, рододендрон, вереск, камелию и найти ту самую тую поможет обзор питомников вашего города. Качество питомника гарантирует, что на выходе вы получите тот сорт растения, который реально хотите.

Посадить что-то новенькое

Если в прошлом году вы тоже не знали, куда девать неожиданно разросшиеся кабачки-гиганты, а овощную икру даже видеть не хочется, мы вас понимаем. Понимаем и предлагаем сфокусироваться на чем-то новеньком.

Попробуйте заняться выращиванием дерева авокадо, высадить помидоры сорта «Желтая карамель» или даже «Золотые купола». Из зелени для посадки подойдет шпинат, базилик или салат Айсберг. Когда все подоспеет, блюда с огорода будут не хуже, чем в ресторане.

Не бойтесь экспериментировать! Например, дачницы Новосибирской области решили высаживать «северное» киви, а местные ученые и вовсе предложили выращивать на своих участках восковую тыкву, кивано и вигну. По их словам, экзотические овощи вполне способны приспособиться даже к суровому климату – почитайте об этом больше на просторах интернета.

Перенять опыт других дачников и сделать еще лучше





Без общения и обмена опытом не обойдется, пожалуй, ни один дачник. Но далеко не все советы можно найти на соседском огороде, порой нужно поискать глобальнее – в интернете, да еще и срочно, стоя прямо перед грядкой или строительными материалами.

Билайн в Волгоградской области реализовал масштабный проект по развитию сети. Оператор построил новые базовые станции в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котельниково, Камышине, Дубовке, Фролово, Краснослободске и др. Капитальные вложения в инфраструктуру региона в 2020 году составили 1 млрд. рублей.

О предложении «Возьми интернет на дачу»*

«Возьми интернет на дачу» – новое предложение от Билайн специально для жителей Волгоградской области, которые предпочитают отдыхать или работать на свежем воздухе. Переезжая на дачу, можно продолжить работу «на удаленке», не отказываться от просмотра любимых сериалов и серфинга в интернете. Достаточно приобрести в интернет-магазине или одном из собственных офисов Билайн 4G-модем или 4G-роутер в комплекте с тарифом «Интернет PRO» (специально разработан для гаджетов). В подарок новому абоненту Билайн дает 3 месяца связи и опцию «Безлимитный интернет» бессрочно, без абонентской платы и платы за подключение. Стоимость комплекта и его наполнение варьируется в зависимости от города подключения.*

*3 месяца связи и опция «Безлимитный интернет» в подарок для новых абонентов с 08.04.2021 г. по 31.08.2021 г. для ряда регионов при покупке акционных WI-FI роутера или USB-модема и SIM-карты c тарифом «ИнтернетPRO» при технической возможности подключения. Количество ограничено. Подробнее об организаторе, условиях акции и стоимости — на beeline.ru.