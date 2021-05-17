Начиная с 18 мая на территории региона вводится особый противопожарный режим. Такое решение принято губернатором области на оперативном совещании, где он также поставил дополнительные задачи по усилению контроля за противопожарной обстановкой.

Андрей Бочаров: в Волгоградской области вводится особый противопожарный режим

На территории Волгоградской области установилась по-настоящему летняя погода. Дневные температуры атмосферного воздуха превышают 30-градусную отметку.

«Уже сейчас мы наблюдаем начало сезонного осложнения пожароопасной обстановки, — отметил Андрей Бочаров. — В последние дни регистрируется до 15 и более возгораний в сутки: в 3-5 раз больше, чем неделю назад. В целом с начала года в Волгоградской области зарегистрировано уже более двух тысяч ландшафтных пожаров и возгораний, а также четыре лесных пожара. Это связано в подавляющем большинстве случаев с пресловутым человеческим фактором, с грубым нарушением правил обращения с открытым огнём, с халатным отношением отдельных жителей и отдельных руководителей к соблюдению требований и правил пожарной безопасности».

В целях обеспечения комплексной пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья людей губернатор поручил всем профильным органам исполнительной власти Волгоградской области, органам местного самоуправления во взаимодействии с ГУ МЧС России и другими профильными территориальными подразделениями федеральных органов власти:

— продолжить постоянный мониторинг пожароопасной обстановки. В случае необходимости — незамедлительно, с применением всех сил и средств, реагировать на возгорания;

— сохранять повышенную готовность сил и средств региональной противопожарной службы, а также обеспечить реализацию основных и дополнительных профилактических мер в целях пожарной безопасности, в том числе запрет на использование открытого огня и выжигание сухой растительности;

— широко проинформировать жителей Волгоградской области об ограничениях и запретах, связанных с вводимым особым противопожарным режимом, усилить профилактическую и разъяснительную работу с населением;

— органам местного самоуправления активизировать рейдовую работу по контролю за соблюдением основных и дополнительных правил пожарной безопасности с учётом введения особого противопожарного режима, отдельное внимание обратить на состояние мест общего пользования, дворовые территории, приусадебные участки, на наличие пожарных емкостей на приусадебных участках, в частных домовладениях, в садовых и дачных товариществах; на принятие мер по расчистке территорий, уборке мусора и приведению в порядок;

— активизировать работу административных комиссий по выявлению и пресечению нарушений основных и дополнительных правил пожарной безопасности и благоустройства территорий, в период особого противопожарного режима;

– увеличить количество патрульных групп лесничеств, осуществляющих патрулирование лесного фонда и земельных участков, примыкающих к лесам;

— активизировать работу по приведению в порядок действующих и созданию новых минерализованных полос в лесных массивах и на территории природных парков; держать на постоянном контроле функционирование дорог для проезда спецтехники;

– подготовить и провести в срок до 1 июня областные учебно-методические сборы о порядке действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами.

Кроме того, такая жаркая погода может неблагоприятно действовать на жителей старшего возраста, граждан с хроническими, сердечно-сосудистыми заболеваниями: по возможности, необходимо ограничить пребывание вне помещений, на открытом воздухе, на солнце.