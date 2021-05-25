В регионе не будут продавать алкогольную продукцию в День защиты детей. Согласно региональному закону — 1 июня продажа алкоголя под запретом.

Как сообщает РИАЦ, запрет установлен региональным законом «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории Волгоградской области, за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания».

Напомним, документ запрещает продажу алкоголя 25 января (День российского студенчества), 1 июня (Международный день защиты детей), 27 июня (День молодежи), 1 сентября (День знаний).