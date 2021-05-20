Школьников региона приглашают принять участие в творческом конкурсе «Береги свою жизнь!», посвященном профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Как сообщает пресс-служба Приволсжкой ЖД, на конкурс принимаются творческие работы в двух номинациях: «Литературное произведение» (рассказ, статья, интервью, стихотворение) и «Изобразительное искусство» (рисунок, плакат, предупредительный знак).

Участвовать в конкурсе могут учащиеся 1-11 классов общеобразовательных учреждений, расположенных в Астраханской, Саратовской и Волгоградской областях. Тексты и фотографии творческих работ принимаются по адресам:

[email protected] – в Астраханской области;

[email protected] – в Волгоградской области;

[email protected] – в Саратовской области.

В сопроводительном письме необходимо указать ФИО автора, класс, наименование образовательного учреждения и название работы.

Конкурс завершится 31 мая 2021 года. Победителям будут вручены дипломы и подарки от ОАО «РЖД».