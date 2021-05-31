Приволжская детская железная дорога проведет мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Мероприятия будут проходить с 1 по 6 июня, с 10:00 до 17:00, в рамках тематической программы «Дорога детства». Её разработали воспитанники и преподаватели малой магистрали.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, во время интерактивных мастер-классов детей научат создавать фигурки в технике оригами, делать магниты в форме вагонов, рисовать мелом на асфальте и многому другому. Все желающие смогут совершить увлекательную поездку на поезде под управлением юных машинистов. Его маршрут пройдёт вдоль поймы реки Царицы. Кроме того, в указанные дни на ДЖД будет действовать танцевальная площадка и фотозона.

Участниками мероприятия могут стать все желающие.