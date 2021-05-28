В Волгограде объявили набор школьников для обучения на приволжской детской железной дороге. Во время занятий учащимся 5-11 классов будут преподавать основы профессий машиниста локомотива, дежурного по станции, осмотрщика вагонов, проводника пассажирского поезда, монтера пути и электромеханика железнодорожной автоматики и телемеханики.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, программа состоит из двух блоков: теоретического (с ноября по май) и практического (с мая по октябрь). В течение года юные железнодорожники активно участвуют в корпоративных и региональных проектах и конкурсах, посещают железнодорожные предприятия.

Более подробную информацию о приеме на Приволжскую детскую железную дорогу можно узнать по телефону 8-904-777-01-04 (с 9:00 до 16:00 в рабочие дни).

Прием заявок на обучение будет осуществляться до конца октября 2021 года.

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Приволжская детская железная дорога расположена в пойме реки Царицы. В настоящее время ДЖД объединяет многофункциональный корпус, практический полигон общей протяженностью 1,2 км и депо, в котором размещается подвижной состав.