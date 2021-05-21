В этом году в регионе откроется 121 пришкольный лагерь, где смогут отдохнуть 18 тысяч ребят. Работа пришкольных лагерей стартует 1 июня.

Как сообщает РИАЦ, участники оздоровительной кампании обязаны накануне провести мероприятия по обработке дезинфицирующими средствами, а также использоваться специальные лампы для обеззараживания. Детей будут принимать с ежедневной термометрией.

Для ребят организуют работу различных кружков и секций социально-педагогического, художественно-эстетического, экологического, спортивно-оздоровительного, военно-патриотического, физико-математического, химико-биологического, правового, краеведческого направлений, но максимальное количество времени дети будут проводить на свежем воздухе. Длительность лагерных смен — 5 или 18 рабочих дней. Выбор за родителями.

Места в пришкольных лагерях предоставляются всем желающим по обращению родителей к руководству образовательного учреждения.