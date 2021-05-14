Как стало известно, в текущем году последний звонок для школьников будет проведен 22 мая. Об этом сообщила во время видеоселекторного совещания заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

По данным областной администрации, в 2021 году праздник в Волгоградской области состоится очно, при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Муниципалитеты разработают формат и концепцию торжеств, согласовав их с оперштабом. Что касается государственной итоговой аттестации, то регион продолжает подготовку в плановом режиме. Педагогов, учеников и родителей информируют обо всех особенностях кампании этого сезона.