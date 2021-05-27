В ботаническом саду можно ближе узнать краснокнижные растения, а также увидеть их цветение. На данный момент на участке природной флоры волгоградского регионального ботанического сада, расположенном в Волгограде, зацвели сразу несколько видов краснокнижных растений. Сотрудников и посетителей учреждения радуют своим цветением катраны татарский, шершавый и катран Стевена, а также эремурус замечательный, который был обнаружен на территории Волгоградской области и включен в Красную книгу всего несколько лет назад.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работа по изучению и сохранению редких видов растений в искусственно созданных условиях в ботаническом саду ведется уже больше 10 лет. Для этого формируются специальные площадки, пригодные для произрастания тех или иных видов. Так, для растений меловых обнажений на территории ботанического сада созданы горки, где основным субстратом является мел. Здесь можно увидеть редкие кальцефильные виды: полынь солянковидную и беловойлочную, смолевку меловую и Гельмана, копеечник меловой, крупноцветковый и Разумовского, наголоватку меловую.

Материал для исследования и воспроизводства был собран в природных популяциях, а также посредством обмена семенами с другими ботаническими садами.

Всего в коллекции природной флоры открытого грунта сада насчитывается 274 вида. 84 из них — занесены в Красную книгу Российской Федерации и Волгоградской области, 30 — являются объектами мониторинга.

Работа по сохранению на территории ботсада редких растений крайне важна не только с научной, но и эколого-просветительской точки зрения: сотрудники учреждения знакомят жителей региона с представителями краснокнижной флоры в ходе экскурсий, формируя тем самым ответственное отношение волгоградцев к природе и повышая их уровень знаний о ценных и редких объектах растительного мира.