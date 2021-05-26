Посетители ЖД вокзала Волгограда смогут увидеть фотографии ветеранов Приволжской ЖД, которые экспонируются на выставке «Ветераны Приволжской железной дороги». На стендах представлены портреты здравствующих участников войны и тружеников тыла, работавших на железной дороге.

Как сообщает пресс-служба Приволсжкой ЖД, в фотопроекте приняли участие фронтовики Михаил Леонтьевич Тупицкий, Пётр Дмитриевич Колчин, Наталья Григорьевна Аксаментова и другие уважаемые ветераны Приволжской магистрали, проживающие в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Организаторы фотовыставки проводили съёмки в гостях у пенсионеров с учётом рекомендаций Роспотребнадзора.

В каждом вокзале размещены разные подборки фотографий, отличающиеся в зависимости от регионов проживания ветеранов. При этом ознакомиться со всеми работами можно на официальном сайте ПривЖД в разделе «Ветераны Приволжской железной дороги».