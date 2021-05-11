Для Волжской ГЭС был установлен новый режим работы, который будет действовать до 25 мая. Начиная с 11 мая ГЭС будет работать по графику специального попуска со среднесуточными сбросными расходами 17000 ±500 м³/с.

Как сообщает пресс-служба ПАО «РусГидро» — «Волжская ГЭС», режим работы Волгоградского гидроузла установлен с учетом предложений членов Межведомственной рабочей группы (МРГ) по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада на заседании в режиме видеоконференцсвязи 6 мая 2021 г. Решение принято с учетом складывающихся гидрологических условий и водохозяйственной обстановки в Волжско-Камском бассейне, а также предложений членов МРГ.

Гидрологические режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от того, как будут складываться погодные условия и водная обстановка.

Режимы наполнения и сработки водохранилищ, пропуск паводков на ГЭС устанавливает Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы, в состав которой входят представители МЧС России, Минсельхоза России, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «СО ЕЭС», органов исполнительной власти субъектов Федерации и др.