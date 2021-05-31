«Концессии теплоснабжения» завершают работы по установке автономного источника теплоснабжения на очистных сооружениях канализации (станция аэрации) на острове Голодный. Он заменит устаревшую газовую котельную, снабжающую теплом объекты станции аэрации «Концессий водоснабжения». Новая технология позволит значительно повысить энергоэффективность очистных сооружений.

В отопительный период температура стоков на станции стабильно держится на уровне +20-22° C, внедряемая на объекте технология заключается в заимствовании тепловой энергии стоков, поступающих на очистные сооружения. Для этого на станции установили двухступенчатую тепловую насосную станцию. На первой ступени теплоноситель получает энергию от стоков. Для дальнейшего нагрева тепловой насос реализует тот же тип термодинамического цикла, что и холодильник, но в противоположном направлении.

Дополнительные виды топлива, будь то газ либо мазут, в процессе нагрева не требуются. Технология является абсолютно экологичной, а электроника, которая установлена в тепловой насосной станции, позволит осуществлять работу в автоматическом режиме без присутствия обслуживающего персонала, но с возможностью удалённого управления процессом и дистанционной передачей данных.

Замена старой котельной и запуск нового энергоцентра позволит исключить потери, связанные с эксплуатацией устаревшего котельного оборудования, значительно снизить теплопотери на сетях, более эффективно использовать энергетические ресурсы. Кроме того, старая котельная работала на газе, который транспортировался на остров из города. Отказ от газа также снизит общие эксплуатационные расходы системы теплоснабжения станции аэрации.

В настоящий момент уже завершены все строительно-монтажные работы, объект готов к сдаче в эксплуатацию. Планируется, что в новый отопительный сезон 2021-2022 гг объекты станции аэрации будут получать тепло уже по новой схеме от автономного источника.

«Концессии теплоснабжения» модернизирует тепловую инфраструктуру Волгограда с помощью инвестиций негосударственных пенсионных фондов через инструмент концессионных облигаций. Напомним, общий объем уже вложенных инвестиций в модернизацию теплового хозяйства со стороны «Концессий теплоснабжения» составил более 4,3 млрд руб.