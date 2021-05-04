Для обеспечения безопасности граждан на Красную горку 9 мая 2021 года, с 6:00 до 17:00, будут перекрыты подъездные дороги к кладбищам.

Как сообщает РИАЦ, пешеходными станут территории рядом с кладбищами по ул. Землячки от пр. им Жукова до Института гигиены, а также по ул. Батумской, Южно-Украинской и на съезде с Третьей Продольной магистрали. Объезд будет возможен по ул. Ангарской, Хорошева, пр. им. Жукова.

Также пешеходный режим введут на ул. К. Либкнехта от пр. им. Жукова до Дмитровского кладбища и на прилегающих дорогах по ул. Рионской, Истринской, Ингульской. Объезжать придется по ул. им. Хорошева.

В Кировском районе освободят от личного автотранспорта территории вдоль улиц Абганеровской, Лавровой, Майской, Красных партизан, Клязьминской, пер. Советскому и Майскому. Объезд разрешат по ул. Майской и ул. Строительной.