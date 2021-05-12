15 мая музей-заповедник «Сталинградская битва» приглашает на ежегодную Всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь музеев». Мероприятия будут проходить сразу на нескольких площадках. Для гостей подготовлена разнообразная программа.

По данным пресс-службы музе, в музее-панораме пройдет популярная среди посетителей викторина «Путь к Победе», в ходе которой они найдут ответы на вопросы в залах музея. По итогам викторины будет проводиться розыгрыш сертификатов на бесплатное посещение объектов Музея-заповедника «Сталинградская битва».

Здесь же состоится лекция «Парад Победы 24 июня 1945 года». В рамках кинофестиваля «Сталинградская сирень» в кинозале музея посетители смогут посмотреть документальный фильм «БК-31». В онлайн-формате будут подведены итоги конкурса эссе «Великая Победа в памяти поколений», а также пройдет экскурсия по панораме «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом».

Посетители Мемориально-исторического музея станут участниками музейного занятия с элементами интерактивности «Военные технологии первой половины XX в.», поискового квеста «Оружие воинской славы», мастер-класса по изготовлению модели самолета, а также ряда онлайн-мероприятий.

Также всех желающих ждут в музее «Память», где будут проходить: детский конкурс «Собери и удивись», конкурс фотографий «Музейный фотокросс», обзор униформы участников переговоров о капитуляции и пленения штаба 6-й немецкой полевой армии «Форма в штабе», авторская подборка документальных и художественных кинофильмов, посвященных Сталинградской победе.

Акция «Ночь музеев» пройдет в музее-панораме «Сталинградская битва» с 18.00 до 21.00. В Мемориально-историческом музее и музее «Память» с 18.00 до 20.00. Вход в музеи в это время свободный.

Подробную программу мероприятий можно посмотреть по ссылке.