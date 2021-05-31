В музее «Память» открывается выставка «Военные игры», подготовленная при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Открытие состоится 1 июня в 11:00.

Как сообщает пресс-служба музея, проект посвящен теме досуга в условиях фронтовой и окопной жизни и рассказывает о настольных играх, которые были популярны в период Великой Отечественной войны по обе стороны фронта. В экспозиции представлены как распространенные игры (шахматы, шашки, домино), так и менее известные, например, настольная игра «ШАХ-БОЙ», разработанная в Советском Союзе для замены классических шахмат. Выставка состоит из нескольких тематических комплексов, каждый из которых посвящен конкретной игре.

Посетители смогут ознакомиться с уникальными фотографиями и подлинными предметами из фондов Музея-заповедника и частных коллекций.

Работа выставки продлится до 13 февраля 2022 года.