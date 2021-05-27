Волгоградцев приглашают на увлекательные мероприятия, которые пройдут в музее Машкова и будут посвящены теме «Каллиграфия». Мероприятия будут проходить в рамках выставки «ЗНАК. ТЕКСТ. ВРЕМЯ», которая проходить с 24 мая по 7 июня 2021 года в выставочном зале музея Машкова на ул. Чуйкова, 37.

Как сообщает пресс-служба музея, выставка включает в себя не только экспозицию 30 работ волгоградских каллиграфов, но и лекции от экспертов в области шрифтового дизайна и мастер-классы художников, которые помогут зрителю познакомиться с традициями и особенностями каллиграфии.

Расписание мероприятий:

29 мая 12:00 (суббота) – мастер-класс по каллиграфии

5 июня 12:00 (суббота) – мастер-класс по каллиграфии

На мастер-классах по каллиграфии вы научитесь: затачивать птичье перо для письма, освоите принципы написания 3 видов славянской письменности, попробуете создать свою авторскую открытку

30 мая 16:00 (воскресенье) – лекция «Генотип шрифта. Откуда у кириллицы ноги растут?»

Мы порассуждаем о графическом языке письменности и изменениях, которые происходят прямо сейчас. Где черпают вдохновение шрифтовики и каллиграфы современности, как работать с шрифтом и сохранить его идентичность. Лекция будет интересна будущим дизайнерам, а также тем, кто планирует работать с текстом. Лекцию читает куратор выставки – Варвара Шипулина

6 июня 16:00 (воскресенье) – лекция «Искусство? Художник и текст в XX веке».

На лекции поговорим о том, как художники ХХ века использовали в своих работах текст. Для одних он стал метафорой жизни и времени, дня других-декоративным элементом, кто-то использовал текст как некое универсальное послание обществу, стремясь таким образом сблизить искусство и жизнь, искусство и общество.

Как буквы попадали на полотна французских кубистов и русских авангардистов? Почему концептуальное искусство 60-х годов создавало цветные вывески вместо картин? Как тексты граффитистов попадали в музеи? Все это узнаём на лекции. Лекцию читает научный сотрудник ВМИИ Иван Говорухин

Запись на посещение выставки, лекций и мастер-классов проходит по телефону: 24-16-79