В рамках Первого Всероссийского форума ветеранов, пленарная сессия которого состоялась в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» и объединила представителей 70 субъектов РФ, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил объединить усилия и полностью реконструировать весь мемориальный комплекс на Мамаевом кургане к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Предлагаю участникам Первого Всероссийского Форума ветеранов объединить усилия ветеранского сообщества России, Оргкомитета «Победа» и поддержать предложение Волгоградской области, Волгоградского областного Совета ветеранов по проведению масштабной реконструкции мемориального комплекса на Мамаевом кургане и в целом музея-заповедника «Сталинградская битва» — одного из наиболее знаковых памятников великой истории нашей страны, символов Великой Победы, который по праву является достоянием всей России, всего мира. И приурочить завершение этих масштабных исторических работ к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Прошу вас поддержать это предложение и включить в итоговую резолюцию форума», — сказал Андрей Бочаров.

Председатель Всероссийского Совета ветеранов Владимир Епифанов от лица ветеранского сообщества поддержал инициативу региона.