Официальное открытие купального сезона в Волжском стартует 10 июня. Как сообщает РИАЦ, к этой дате паводок должен уже пойти на спад. До открытия пляжа его территорию благоустроят и проведут исследование проб воды, а также песчаного берега.

В настоящее время паводок в Волго-Ахтубинском бассейне продолжается, однако администрация города-спутника Волгограда уже законтрактовала работы по лабораторным изысканиям и водолазному обследованию дна. Кроме того, проработан вопрос технического освидетельствования зоны для купания.

До 1 июня подрядная организация проведёт на территории пляжа генеральную уборку и дезинсекцию, вывезет прошлогодний мусор и осуществит покос травы. На следующем этапе подготовки площадки специалисты обещают отремонтировать кабинки для переодевания, душевые, теневые навесы и обустроить пешеходные дорожки.

Когда откроются пляжи Волгограда и какие именно будут обустроены пока не известно.