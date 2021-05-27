Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на познавательную программу «Великий князь Александр Ярославович Невский», приуроченную к 800 — летию со дня его рождения, которая будет проходить в рамках проект «Благоверный князь Александр Невский».

По данным пресс-службы музея, гостей ждут 28 мая в 11:00. Познавательное мероприятие пройдет в музейном зале «Золотая Орда. Тайны исчезнувшей цивилизации». Речь пойдет не столь об истории, сколь о том, о котором первый хан Золотой Орды, Батый сказал: «Нет, подобного ему князя…».

Гости музея познакомятся с биографией князя Александра Невского, узнают, что значит имя князя в современной России и конкретно для города Царицына. Кроме того, посетители ознакомятся с военно — политическим устройством Золотой Орды, узнают интересные бытовые подробности о жизни коренного населения Поволжья. Смогут оценить бесценные археологические находки, находящиеся в экспозиции.

Возрастное ограничение: 12+.

Стоимость: 200 руб.

Запись на экскурсию по телефонам: (8442) 38-84-39, (8442) 38-84-37.

Соблюдается масочный режим.