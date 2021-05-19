Сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея подготовили выставку по итогам областного конкурса декоративно-прикладного искусства «Пасхальный сувенир».

Как сообщает пресс-служба музея, 21 мая в 14:00 состоится открытие выставки конкурсных работ участников, победителей и призеров областного конкурса декоративно-прикладного искусства «Пасхальный сувенир». Конкурс проводился в трех номинациях: имитация пасхального яйца; имитация пасхи или пасхального кулича; рисунок на пасхальную тематику.

На конкурс было подано 532 работы. В нем приняли участие жители нашего региона от 2-х лет до 60 лет. Среди участников были как индивидуальные авторы, так и авторские коллективы.

Выставка продлится до 23 мая включительно.

Забрать сертификат и работы можно до 30 июня 2021 г. у администратора музея по адресу пр. им. Ленина, 5а.