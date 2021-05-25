Торжественное открытие выставки «О героях былых времен» состоится 28 мая в 12:00 в Волгоградском областном краеведческом музее по адресу пр. им. Ленина, 7.

Как сообщает пресс-служба музея, на новой выставке будут представлены уникальные экспонаты из фондовой коллекции музея: награды, документы, фотографии, личные вещи, реликвии участников Великой Отечественной войны – наших земляков: В.С.Ефремова, А.М.Овчарова, Г.И.Беспалова, Д.С.Добрушина, И.Ф.Афанасьева и др.

В интерьерном показе (командный пункт — блиндаж) гости музея смогут увидеть подлинное обмундирование различных видов войск, предметы быта, фронтовые рисунки.

Кроме того, в рамках открытия руководитель «Союза комсомольских поколений» Г.И.Хорошева передаст в фонды Волгоградского областного краеведческого музея орден Красного Знамени, который получил сталинградский комсомол в 1948 году за восстановление Сталинграда.

Выставка будет работать месяц. Соблюдается масочный режим.