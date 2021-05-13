Жителей и гостей города приглашают в Волгоградский областной краеведческий музей на Всероссийскую акцию «Ночь музеев». Своим гостям музей представит интересную программу «От Каменного века до Космической эры».

Как сообщает пресс-служба музея, в каждом выставочном зале будут проходить увлекательные мероприятия: концерты, мастер-классы, экскурсии, интерактивные программы и многое другое.

Также гостей приглашают на интерактивные экскурсии: «Эволюция в природе», «В гости к неандертальцу», «Миражи Золотой Орды», «… Археологический фонарь», «От кольчуги до пушки, от топора до фузеи», «Не шей, ты мне матушка красный сарафан», «В гостях у царицынского купца», Истории «бытовых приборов…., печатных и швейных машинок». В рамках проекта «Открытые фонды» вы сможете увидеть уникальные экспонаты: золото сарматов, оружие и награды. Кроме того, состоится пешеходная экскурсия «Ах, эта магия заката» с подъемом на смотровую площадку здания бывшей пожарной каланчи «Первой пожарной части города Царицына».

В рамках акции #ночьмузеев состоятся концерты Нателлы Имедашвили, Дарии Федоровой, казачьего ансамбля «Фомин День».

Юных посетителей ждут творческие и научные экспериментальные площадки, где они смогут расширить свой кругозор и в занимательной форме получить новые знания.

Подробности можно узнать по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. Соблюдается масочный режим.

Полная программа на официальном сайте музея.