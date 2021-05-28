Детей приглашают на увлекательный квест «Сокровища, которых нет на карте», организатором которого выступает Волгоградский областной краеведческий музей. Квест будет проходить 29 мая, начало в 15:00. Участниками мероприятия могут стать дети в возрасте от 8 до 12 лет.

Как сообщает пресс-служба музея, в доме царицынского купца Репникова сохранилась карта с изображением зданий Земской управы и Волжско-Камского коммерческого банка. На карте много странных знаков, пометок, указывающих на спрятанные сокровища. Чтобы разгадать секреты царицынской карты и найти старинный клад, нужна помощь профессиональных детективов, любителей древних тайн.

Посещение только по предварительной записи.

Количество мест ограниченно.

250 руб.

Записаться можно по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37. Соблюдается масочный режим.