Бригады ресурсоснабжающей организации завершили основной объем работ по восстановлению просадки асфальтового покрытия. Специалисты вычистили тепловой канал, восстановили кирпичную кладку камеры, смонтировали новые балки и железобетонные плиты перекрытия.

В ближайшее время подрядной организации предстоит восстановить проезжую часть: произвести отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановить щебеночное основание, а затем асфальтобетонное полотно с устройством двух слоев покрытия. Сроки и качество работ контролируют профильные службы муниципалитета.

Напомним, просадка на дороге рядом с домом №10 по ул. Мира произошла утром 13 мая. Причиной просадки грунта и разрушения асфальтового покрытия стал выход из строя несущих металлических балок, установленных более 40 лет назад. Инженерные сети работали исправно и не были повреждены во время инцидента. Для обеспечения безопасности горожан на период работы спецтехники приостановлено движение автомобильного транспорта на участке дороги по ул. Пушкина между ул. Володарского и ул. Ленина.