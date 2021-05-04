С 1 апреля в Волгограде и области стартовал поливной сезон, а значит для жителей частных домов возобновились начисления платы за полив. При этом платить согласно показаниям приборов учета в разы выгоднее, чем по нормативу.

Напомним, если счетчика на полив в частном домовладении нет, то начисления за потреблённые коммунальные услуги производятся по нормативу P= S*N*T, где S – площадь земельного участка (м2), N – норматив потребления 0,46 (м3/м2), T – утвержденный тариф на холодную питьевую воду (руб./м3).

«Концессии водоснабжения» призывают всех владельцев индивидуальных жилых домов в ближайшее время установить приборы учета на полив. Счетчик позволяет сделать плату за коммунальные услуги в разы выгоднее, поскольку вы оплачиваете только фактически потребленную воду. Отметим, также, что для корректных начислений, показания прибор учета необходимо передавать ежемесячно, даже если они нулевые.

Для того, чтобы установить прибор учета на полив в частном домовладении необходимо:

Обратиться в «Концессии водоснабжения» для оформления необходимой документации

Купить счетчик с пропускным отверстием не более 20 мм.

Установить прибор учета на точке подключения к центральным сетям водоснабжения – самостоятельно или с помощью привлеченных специалистов.

Ввести прибор учета в эксплуатацию.

Подать заявление на опломбировку счетчика можно в офисе «Концессий водоснабжения» и в офисах «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», а также в отделениях Почты России или по электронной почте, направив заявку на [email protected].

Заявление на опломбировку прибора учета, а также полный перечень необходимых документов размещены в открытом доступе на сайте «Концессий водоснабжения», в разделе «Потребителям», найти их можно по ссылке https://investvoda.ru/?page_id=2117 .

Напоминаем, что задать вопросы и получить консультацию вы можете в контакт-центре «Концессий водоснабжения» (т. 99-67-96) или в справочной службе ИВЦ ЖКХ и ТЭК (т. 32-50-50).