В рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду ресурсоснабжающая организация приступила к работам по замене магистральной тепловой сети по ул. Академическая в Ворошиловском районе. В прошлом году на прилегающем участке компания уже переложила порядка 1 км теплотрассы.

Замене подлежит участок изношенной тепловой магистрали диаметром 500 мм и общей протяженностью 130 м на пересечении ул. Социалистической с ул. Академической в Ворошиловском районе. Данная тепловая сеть была проложена порядка 40 лет назад и за время эксплуатации капитально не обновлялась, поэтому ее замена была включена в инвестиционную программу.

Ввиду большой протяженности тепловой магистрали работы проводятся поэтапно. Ранее компания заменила порядка 1 км теплотрассы на участках по ул. Козловская 3-5, Козловская, 14, а также в границах от ул. Академическая до ул. Огарёва. Для обновленных трубопроводов используется жидкая теплоизоляция местного производителя. Обновление сети позволит повысить надежность работы системы теплоснабжения, подающей ресурс в сотни многоквартирных домов и социальные объекты района.

Разрешение на производство работ получено при условии, что после окончания «Концессии теплоснабжения» восстановят дорожное полотно с укладкой двух слоев асфальтобетона, как уже сделано на первом участке магистрали. Такой подход с обязательным восстановлением целостности покрытия применяется при производстве земляных работ на всех городских территориях.