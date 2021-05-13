Бригады ресурсоснабжающей организации приступили к устранению просадки асфальтобетонного покрытия на дороге рядом с домом № 10 по ул. Мира. Сейчас на месте работает крупногабаритная техника: два самосвала и полноприводный экскаватор. Для обеспечения безопасности горожан на период работы спецтехники приостановлено движение автомобильного транспорта на участке дороги по ул. Пушкина между ул. Володарского и ул. Ленина.

Причиной просадки грунта и разрушения асфальтового покрытия стал выход из строя металлических балок, державших плиты перекрытия тепловой камеры. Балки были установлены в 1978 году и за период эксплуатации претерпели значительный износ, в то время, как сами коммуникации работали исправно. Анализ показал, что инженерные сети не повреждены, подача ресурса потребителям осуществляется в штатном режиме.

Специалистам предстоит восстановить тепловой канал, смонтировать новые балки и плиты перекрытия, после чего они приступят к восстановлению проезжей части. Ресурсоснабжающая организация произведет отсыпку и трамбовку песчаной подушки, восстановление щебеночного основания, а затем восстановит асфальтобетонное полотно с устройством двух слоев покрытия. Сроки и качество работ будут контролировать профильные службы муниципалитета.