В эти выходные в парке «Комсомольский сад» состоится первый концерт бардов сезона 2021. Концерт будет проходить в рамках проекта «Многоголосье» 30 мая.

По данным организаторов, начало концерта запланировано на 18:00. Выступления будут проходить на сцене Круглой площади Комсомольского сада. Перед гостями выступят: Алексей Куликов, Елена Нестерова, Сергей Каратунов, Дуэт «Трио», Максим Хмызов-Ченцов, Дуэт «ЭЛ» (Дудкина-Беляева), Сергей Цыганков.

Неповторимая атмосфера встречи друзей, большой концерт, без сомнения подарит соскучившимся по хорошим песням людям массу позитивных эмоций.

Вход свободный.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.