В эти выходные в парке «Комсомольский сад» на следующий день после VI-й фестиваля искусств «Извините, Вы не видели Лосева?», состоится новый фестиваль — «Твой ВЫБОР». В рамках фестиваля молодые творческие люди – художники, танцоры, фотографы, музыканты – в формате большого творческого вечера под открытым небом смогут показать себя, а жители Волгограда в этом вечере поучаствовать, отдохнуть или даже найти новое увлечение.

Как сообщают организаторы, гостей ждут выставки фотографов, концерты музыкальных групп, работа творческих зон и мастер-классы, большой песенный круг, киновечер на укромной полянке сцены «на пеньках».

Всё это будет идти сразу на нескольких площадках Комсомольского сада в формате нон-стоп 16 мая с 17:00 до 22:00.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.