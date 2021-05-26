В конце мая количество рейсов в Санкт-Петербург будет увеличено. Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», начнет выполнять полетную программу из Волгограда в северную столицу.

Как сообщает пресс-служба Международного аэропорта Волгограда, в Волгограде самолеты будут приземляться в 21:40, вылетать в Санкт-Петербург ровно через час – в 22:40. Время в пути – 2 часа 25 минут.

Ознакомиться с расписанием и приобрести билеты можно на официальном сайте авиаперевозчика.

Напомним, что в Санкт-Петербург из Волгограда ежедневные рейсы уже выполняют авиакомпании «Победа» и «Smartavia», таким образом, с 31 мая 2021 г. вылететь в северную столицу из волгоградского аэропорта можно будет трижды в день – в 6:45, 14:35 и 22:40.