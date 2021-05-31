1 июня для юных жителей региона подготовили праздничную программу мероприятий, которые будут проходить в каждом районе области.

Как сообщает областная администрация, волонтёры и активисты молодёжных объединений для малышей, проходящих лечение в городской клинической больнице скорой медицинской помощи № 25, проведут мастер-классы. Праздник с аниматорами, шоу мыльных пузырей, аквагримм, площадки с животными и фотозонами объединит ребят из Светлого Яра. В Михайловке добровольцы организуют квест «Ура! Каникулы!» и проведут благотворительную акцию «Стань волшебником». Во Фролово пройдут гонки на самокатах, танцевальный флешмоб, цирковая программа, показательные выступления по дзюдо и боксу, детское пенное шоу. В Николаевске для малышей будет организована выставка домашних животных, а в Калаче-на-Дону состоится концерт юных артистов филармонии. В станице Алексеевской пройдет конкурс на самую оригинально украшенную коляску.

В выставочном зале музея им. Машкова ребята ознакомятся с творчеством выдающегося монументалиста Зураба Церетели и сами создадут арт-объект. 1 июня юные посетители музея поиграют в коллективные и командные игры, изготовят традиционную русскую народную куклу.

1 июня посетители до 18 лет смогут бесплатно увидеть экспозицию интерактивного парка «Россия — моя история». На сцене «Царицынской оперы» пройдет балет в исполнении совсем юных артистов — «Сказка о спящей красавице». Волгоградский областной краеведческий музей приглашает на программу «О чем мечтают дети?» — посетители узнают историю праздника, примут участие в викторине «Загадки природы». В музее-заповеднике «Старая Сарепта» проведут экскурсии по «Музею занимательного здоровья». Волгоградская областная детская художественная галерея в Международный день защиты детей приглашает детвору на мастер-классы, для ребят подготовлена арт-викторина и выставка рисунков «Под большим шатром голубых небес».

В этническом парке-музее имени А.С. Пушкина в Среднеахтубинском районе состоится межрайонный фестиваль детского самодеятельного творчества «В гостях у сказки» — свои номера представят коллективы из Быковского, Серафимовичского, Ленинского, Николаевского, Светлоярского, Среднеахтубинского районов, Волгограда и Волжского.

Планетарий 1 июня предлагает юным гостям и их родителям совершить увлекательное путешествие по Вселенной, посетив познавательную лекцию, тематическую программу, а также сходить в обсерваторию, посетить мастер-классы. В Волгоградской областной детской библиотеке состоится праздничная акция «Детства яркая планета» — юных участников на открытых площадках города ждут литературные путешествия и игры, волшебные задания, встречи с героями книг.

Волгоградская филармония подготовила программу оркестра русских народных инструментов им. Н.Н. Калинина «Остров детства». Волгоградский ТЮЗ покажет спектакль «Как проучили Гремучего Змея» в малом зале, а на большой сцене состоится церемония награждения победителей конкурса «Экология. Творчество. Дети».

Волжские театры в День защиты детей на летней сцене парка «Гидростроитель» покажут спектакль «Читаем сами или стихи с усами». Театр кукол «Арлекин» приглашает на бесплатный показ постановки «Приключения Незнайки и его друзей» в ТРК «Планеталето». А парк «Гидростроитель» подготовил интерактивную концертную программу «Самый детский праздник».