Губернатор региона поставил дополнительные задачи по организации и проведению предстоящей детской оздоровительной кампании.

По данным областной администрации, начиная с 29 мая в регионе стартует первая смена летнего оздоровительного отдыха. В этот день начнутся заезды в летние пришкольные и загородные оздоровительные лагеря.

Заполняемость лагерей определена на уровне 75%. К приему ребят на территории Волгоградской области готовы 732 организации детского летнего оздоровительного отдыха, в том числе 29 загородных лагерей. Планируется, что организованным детским летним оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено свыше 70 тысяч детей и подростков.

Также было отмечено, что в этом году будет действовать федеральная программа возмещения родителям 50% оплаченной ими стоимости путевок в детские летние загородные оздоровительные лагеря, расположенные как в Волгоградской области, так и по всей России. Ожидается, что такая система заработает уже в самое ближайшее время.

Перед профильными заместителями и руководителями органов исполвласти, муниципалитетами глава региона поставил несколько задач:

— до 27 мая текущего года необходимо завершить подготовительную межведомственную работу по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков. Обеспечить готовность учреждений отдыха и оздоровления детей к летнему оздоровительному сезону. В рамках исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 14 мая текущего года межведомственным комиссиям провести категорирование детских летних загородных оздоровительных лагерей и реализовать все необходимые дополнительные меры безопасности в установленные документом сроки;

— в рамках реализации дополнительных мер санитарно-эпидемиологической безопасности обеспечить вахтовый метод работы персонала детских летних загородных оздоровительных лагерей. В ходе прохождения сотрудниками таких лагерей медицинского осмотра в обязательном порядке включить проведение ПЦР-исследования;

— обеспечить межведомственный контроль за деятельностью детских летних оздоровительных лагерей, особое внимание уделять вопросам комплексной безопасности, а также, в условиях действия на территории Волгоградской области особого противопожарного режима, — безусловному выполнению всех норм и требований пожарной безопасности;

— усилить на время школьных каникул надзор за исполнением законодательства о пребывании несовершеннолетних детей на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время;

— обеспечить во время школьных каникул постоянный межведомственный контроль за безопасностью детей и подростков, организацию их досуга и занятости — с привлечением родителей и учреждений дополнительного образования, в том числе в сферах культуры и спорта.